Бут надеется, что Трамп переедет в Россию по его приглашению

Я понял, что Трампа могут просто убрать. Он очень начал раздражать глобальные элиты. Я пригласил Трампа, чтобы его не убили, не отравили, не подставили. Россия сейчас — самое безопасное место, в том числе и для Трампа, чтобы он возглавил глобальное сопротивление этим глобалистам и повел бы за собой американский народ, — сказал Бут.