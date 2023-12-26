Бут надеется, что Трамп переедет в Россию по его приглашению
Бывший президент США Дональд Трамп не ответил на приглашение переехать в Россию, рассказал NEWS.ru российский предприниматель, член партии ЛДПР Виктор Бут. По его словам, Трамп может размышлять над этим предложением.
Господин Трамп не ответил. Может, он взял это на заметку. Посмотрим, как все это сложится, — заявил Бут.
Также бизнесмен рассказал, что он пригласил в Россию Трампа из-за угрозы его жизни и необходимости организовать сопротивление глобалистам.
Я понял, что Трампа могут просто убрать. Он очень начал раздражать глобальные элиты. Я пригласил Трампа, чтобы его не убили, не отравили, не подставили. Россия сейчас — самое безопасное место, в том числе и для Трампа, чтобы он возглавил глобальное сопротивление этим глобалистам и повел бы за собой американский народ, — сказал Бут.
Ранее, 20 декабря, экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает нынешнего главу государства Джо Байдена мятежником. Бывший президент возложил ответственность за штурм конгресса, который произошел 6 января 2021 года, на нынешнего американского лидера. Два года назад сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых в 2020 году одержал Байден.