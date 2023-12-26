Бут надеется, что Трамп переедет в Россию по его приглашению

Бывший президент США Дональд Трамп не ответил на приглашение переехать в Россию, рассказал NEWS.ru российский предприниматель, член партии ЛДПР Виктор Бут. По его словам, Трамп может размышлять над этим предложением.

Бут надеется, что Трамп переедет в Россию по его приглашению
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Господин Трамп не ответил. Может, он взял это на заметку. Посмотрим, как все это сложится, — заявил Бут.

Также бизнесмен рассказал, что он пригласил в Россию Трампа из-за угрозы его жизни и необходимости организовать сопротивление глобалистам.

Я понял, что Трампа могут просто убрать. Он очень начал раздражать глобальные элиты. Я пригласил Трампа, чтобы его не убили, не отравили, не подставили. Россия сейчас — самое безопасное место, в том числе и для Трампа, чтобы он возглавил глобальное сопротивление этим глобалистам и повел бы за собой американский народ, — сказал Бут.

Ранее, 20 декабря, экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает нынешнего главу государства Джо Байдена мятежником. Бывший президент возложил ответственность за штурм конгресса, который произошел 6 января 2021 года, на нынешнего американского лидера. Два года назад сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых в 2020 году одержал Байден.