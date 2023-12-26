Власти объяснили выдачу моркови вместо денег раненному в ходе СВО волгоградцу

В администрации Дубовского района Волгоградской области объяснили, что выдача двух ведер моркови и пакета лука семье раненого в ходе специальной военной операции (СВО) бойца Олега Рыбкина была инициативой местных фермеров. Комментарий по ситуации от властей региона приводит «Подьем».

Власти объяснили выдачу моркови вместо денег раненному в ходе СВО россиянину
© РИА Новости

До этого супруга военнослужащего рассказала, что вместо денег им выдали овощные наборы к Новому году.

В свою очередь, в администрации отметили, что оказали всю помощь со своей стороны Рыбкину.

«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки. Также предусмотренная областным законодательством помощь оказывается членам его семьи, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад», — рассказал источник «Подъема» в администрации.

По его данным, врученный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.

Под Волгоградом участнику СВО вместо денег на лечение вручили морковь

Ранее сообщалось, что тренеров-преподавателей в Иркутске отправили рубить дрова для семей участников спецоперации.

Общество
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