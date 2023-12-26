Власти объяснили выдачу моркови вместо денег раненному в ходе СВО россиянину

В администрации Дубовского района Волгоградской области объяснили, что выдача двух ведер моркови и пакета лука семье раненого в ходе специальной военной операции (СВО) бойца Олега Рыбкина была инициативой местных фермеров. Комментарий по ситуации от властей региона приводит «Подьем».

До этого супруга военнослужащего рассказала, что вместо денег им выдали овощные наборы к Новому году.

В свою очередь, в администрации отметили, что оказали всю помощь со своей стороны Рыбкину.

«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки. Также предусмотренная областным законодательством помощь оказывается членам его семьи, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад», — рассказал источник «Подъема» в администрации.

По его данным, врученный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.