50 миллионов россиян стали подписчиками госпабликов

В Самарской области создано почти 2700 госпабликов, на который подписаны три миллиона человек. Официальные страницы показывают свою эффективность и полезность.

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"Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом - через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек", - сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов - АНО "Диалог Регионы" - совместно с администрациями субъектов РФ на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс "Академия госпабликов" прошли 112 тысяч человек. 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

"В России появилась новая профессия - администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах - учителя, в детских садах - воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в Сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию с каждым годом будет расти", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев.

Администраторы госпабликов - это люди, которые представляют государство в социальных сетях. Они выполняют социально значимую работу: не только информируют подписчиков о работе госучреждения и создают публикации, но и коммуницируют с человеком, отвечают на его вопросы от лица ведомства или организации.

"Мы уже опережаем "подслушки", люди понимают, что именно в официальных пабликах им придет правильный ответ, честный, с конкретными сроками. Именно на этих площадках жители получают быстрые и честные ответы по своей проблеме и узнают самые актуальные новости", - отмечает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.