Почти 3,5 тысячи детей из Новосибирской области приедут на губернаторскую елку

На губернаторской елке в Новосибирской области побывают более 3500 детей. В этом году праздник пройдет в ГКЗ имени А.М. Каца в двухдневном формате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В правительстве Новосибирской области рассказали, что на праздник были приглашены дети от 6 до 15 лет из муниципальных районов и городских округов региона, в том числе детей участников СВО. Праздник будет проходить 26 и 27 декабря, за два дня губернаторскую елку посетят более 3,5 тысяч детей - около 1700 в день.

На открытии елки побывал замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. На праздник были приглашены, в том числе одаренные дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных и военнослужащих.

Для ребят на елке организовали новогодние площадки, тематические локации, креативные инициативы и разнообразные активности. Также все приглашенные увидят сказочное представление «Золушка» и получат новогодние подарки.