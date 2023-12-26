Умер экс-начальник МУР Василий Купцов

Экс-начальник МУРа Василий Купцов умер на 72-м году жизни
Бывший глава Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов умер в возрасте 71 года, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
По его словам, не стало бывшего начальника МУР, председателя Совета ветеранов московского управления МВД Василия Николаевича Купцова, которого по праву называли легендой МУРа. Бастрыкин добавил, что имя Купцова «войдет в славную историю МУРа», передает ТАСС.
Глава СК выразил соболезнования родным и близким Купцова, а также начальнику Главного управления угрозыска МВД генерал-лейтенанту полиции Виктору Голованову «в связи с невосполнимой потерей в рядах ветеранов органов внутренних дел».
Напомним, в ноябре 2016 года на Петровке в Москве открыли памятник Жеглову и Шарапову.
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