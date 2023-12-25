Раскрыты самые необычные вакансии в РФ в 2023 году

Аналитики SuperJob составили рейтинг самых необычных вакансий в России в 2023 году. В частности, в него вошли сборщик шампиньонов, воспитатель поросят и лесопатолог, передает RT.

Отмечается, что в рейтинг вошли предложения от работодателей со всей страны. Представленные в списке вакансии предназначались не только для опытных кандидатов, но и начинающих специалистов. Кроме того часть предложений имела неполную занятость и дополнительные бонусы от работодателей, в том числе бесплатные билеты на цирковые представления и фрукты в тюбиках.