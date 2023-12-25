Раскрыты самые необычные вакансии в РФ в 2023 году
Аналитики SuperJob составили рейтинг самых необычных вакансий в России в 2023 году. В частности, в него вошли сборщик шампиньонов, воспитатель поросят и лесопатолог, передает RT.
Отмечается, что в рейтинг вошли предложения от работодателей со всей страны. Представленные в списке вакансии предназначались не только для опытных кандидатов, но и начинающих специалистов. Кроме того часть предложений имела неполную занятость и дополнительные бонусы от работодателей, в том числе бесплатные билеты на цирковые представления и фрукты в тюбиках.
В рейтинг самых необычных вакансий в 2023 году в РФ вошли сборщик шампиньонов с зарплатой от 45 тысяч рублей, вожатый служебных собак — 17-20 тысяч рублей, тренер лошадей — 22-26 тысяч рублей, лесопатолог — 40-45 тысяч рублей, конфетчик — 22-25 тысяч рублей, воспитатель поросят — 53 тысячи рублей, цветовод — 18-20 тысяч рублей.