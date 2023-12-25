Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации
Минкульт создаст координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих университетов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
По ее словам, процесс создания данного совета уже начат. Более того 25 декабря была проведена первая встреча с некоторыми будущими участниками организации, отметила Любимова. В частности, в ней приняли участие народный артист Денис Мацуев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и замгендиректора Первого канала Андрей Писарев.
«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что Минкульт может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику и гастрольную деятельность», — написала Любимова.
Также в задачи совета будет входить помощь в реализации новых проектов для училищ, детских школ искусств, филармоний и консерваторий, подчеркнула она.