Минкульт создаст совет, объединяющий музыкальные организации

Минкульт создаст координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих университетов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, процесс создания данного совета уже начат. Более того 25 декабря была проведена первая встреча с некоторыми будущими участниками организации, отметила Любимова. В частности, в ней приняли участие народный артист Денис Мацуев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и замгендиректора Первого канала Андрей Писарев.

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что Минкульт может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику и гастрольную деятельность», — написала Любимова.