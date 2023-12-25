Жители Нижнего Новгорода стали в два раза чаще посещать резиденцию Деда Мороза

Число нижегородских туристов, посетивших резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, увеличилось на 52% с начала осени. Ожидается, что в январе турпоток будет еще больше. Об этом сообщили эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

В целом поток туристов на родину Деда Мороза из городов центральной части России за год увеличился на 40%. Вотчину главного героя Нового года чаще нижегородцев посещают только жители Кирова.

Больше всего туристов приезжают в Великий Устюг в январе. Однако уже осенью количество гостей растет, особенно во время школьных каникул и 18 ноября — в день рождения Деда Мороза. Так, в январе 2023 года Великий Устюг посетили почти в 2 раза больше жителей Нижнего Новгорода, чем предыдущей осенью.

Эксперты МегаФона сообщают, что каждый путешественник из Нижнего Новгорода при посещении резиденции Деда Мороза расходует около 800 мегабайт — это больше 200 фотографий с новогодним волшебником. А нижегородцы, которые не решились на поездку, отправляют письма с желаниями в электронном формате. За половину декабря абоненты оператора потратили на сайтах с онлайн-почтой Деда Мороза столько же трафика, как и за аналогичный период прошлого года.

В этом году МегаФон модернизировал телеком-оборудование в 350 локациях региона, чтобы нижегородцы могли без ограничений делиться фото и видео из резиденции Деда Мороза.

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