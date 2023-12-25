Эксперт рассказал о методе стопроцентной защиты от спам-звонков

Первый способ самый жестокий – это не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Для некоторых, кто часто делает заказы в интернет-магазинах или должен общаться с людьми по работе, это практически невозможно. Но если вы пенсионер, не оформляете себе доставку, то лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Это 100% защита - Александр Власов, эксперт в области безопасности.