Симоньян прокомментировала новости про отравление Красовского

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения про якобы отравление бывшего директора вещания телеканала на русском языке Антона Красовского. В своем Telegram-канале она сообщила, сейчас он приходит в себя.

По словам главреда, Красовский позвонил ей сам, а не «кто-то вместо него».

«Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно», — заключила Симоньян.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о госпитализации Красовского. Украинские издания со ссылкой на источники в ГУР писали, что журналиста якобы могли отравить. В некоторых публикациях утверждалось, что в Telegram-канале от его лица пишут другие люди.