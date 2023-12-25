Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире «Россия 24», что аэропорт Симферополя из соображений безопасности полетов не откроют до окончания СВО. RT на русском

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь. Но я думаю, что до начала [курортного] сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения", - сказал Аксенов. ТАСС