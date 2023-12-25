VK и Дзен запустили проект "Культура под шубой"

Пользователи VK и Дзена с 25 по 29 декабря получат бесплатный доступ к трансляциям и новогоднему контенту от деятелей культуры в рамках проекта "Культура под шубой", сообщает пресс-служба VK. Проект открыла российская актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая подвела итоги года и рассказала о своих творческих планах в рамках новогодней трансляции 24 декабря. В рамках проекта интернет-пользователям покажут концерт ансамбля Questa Musica, спектакль "Комната Шекспира", а также организаторы проведут марафон "Щелкунчика" в исполнении артистов федеральных и региональных театров. Кроме того, в рамках проекта блогер Никита Тау ответит на вопросы зрителей, а поэтесса Анна Егоян прочитает свои стихи. На Дзене историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова поделится "Рецептами к столу от Сальвадора Дали", на канале "arts_tobe – просто об искусстве" проведут трансляцию о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany&Co.