Адвокат Киркорова обвинил Шукшину в хайпе на имени Киркорова

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что актриса Мария Шукшина пиарится на имени его подзащитного. Как сообщает News.ru, он опроверг заявления, что органы опеки могут забрать детей у поп-музыканта после участия в «частично голой» вечеринке у блогера Насти Ивлеевой.

Напомним, что ранее Шукшина намекнула о возможном лишении родительских прав Киркорова, рассуждая о том, чем подобные родители могут обучить детей.

«Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет», —ответил на это Добровинский, добавив, что на Киркорове «удобно делать рекламу».