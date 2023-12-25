Владимир Колокольцев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из города Саранска

В преддверии Нового 2024 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». По доброй традиции новогодняя ель в здании МВД России была украшена бумажными шарами, в которых хранились заветные желания детей из разных уголков нашей великой страны. Глава ведомства снял один из них и узнал, что Арина из города Саранска мечтает о велосипеде. «Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась», – сказал Владимир Колокольцев.Как выяснилось, пятнадцатилетняя Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, а еще играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. Уже через несколько дней красивый белоснежный велосипед был доставлен в Саранск. Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков пригласил Арину вместе с мамой в региональное Министерство и по поручению Главы ведомства вручил подарок. Обычно серьезная девочка не скрывала свой радости. Она не удержалась и немного прокатилась на новом велосипеде прямо в кабинете генерала. «Спасибо Вам огромное, Владимир Александрович за Ваше неравнодушное отношение к детским мечтам! То, что произошло сегодня – это настоящее чудо. Для меня и моих сверстников Вы и все сотрудники полиции являетесь не только примером отваги и мужества, но и воплощением доброты. Я очень хочу быть похожей на Вас для того, чтобы бороться со злом и приносить в мир добро», – сказала Арина.