В Свердловской области больше 150 человек умерли на работе в 2023 году

В Свердловской области за десять месяцев 2023 года зарегистрировали 42 несчастных случая со смертельным исходом на рабочих местах. Об этом 25 декабря сообщил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

"У нас, к счастью, погибших [стало] меньше. Если в прошлом году 56 погибло от несчастных случаев, в этом году – 42. Это очень много, но все-таки снижение есть. Но тяжелых случаев было 155 в прошлом году, в этом году – 161", – рассказал Андрей Ветлужских.

По его словам, наиболее травмоопасные отрасли – строительство и промышленность в целом, передает "Уралинформбюро".