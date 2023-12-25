«Почта России» изменит график работы в новогодние каникулы

График работы отделений АО «Почта России» изменится в период новогодних праздников. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

31 декабря будет выходным днем для пунктов выдачи и отправки, за исключением отделений почтовых Москвы и Санкт-Петербурга, которые в этот день закроются в 21:00.

— 1 января станет выходным для всех почтовых отделений в стране. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08:00, — отметили в службе.

Со 2 по 8 января вся «Почта России» вернется в привычный режим работы. Исключением станет 7 января, когда открыты будут только круглосуточные отделения.

Доставляться в выходные дни будут только пенсии и пособия в соответствии с графиком, который утвердят региональные отделения Социального фонда России. Почтовые отправления и периодические печатные издания разносить не будут. По иному графику могут работать некоторые сельские отделения — узнать точное расписание можно на сайте или в мобильном приложении почты.