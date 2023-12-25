На благоустройство Челябинска выделят более 500 млн рублей

«На благоустройство дворовых территорий, общественных пространств и асфальтирование Челябинска в следующем году направят 520 млн рублей», – сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. На прошлой неделе конкурсная комиссия по выбору инициативных проектов на 2024 год определила 69 проектов, которые получат поддержку от государства. В начале следующего года состоятся аукционы по выбору подрядчиков и исполнителей проектов. Ранее «ФедералПресс» писал, что весной в Челябинске запустят экскурсионный речной трамвай по реке Миасс. Фото: ФедералПресс / Елена Мицих