АСВ не смогло оспорить решение о субсидиарной ответственности топ-менеджеров "Газбанка" на 11,7 млрд

Напомним, АО АКБ "Газбанк" было признано банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,17 млрд руб., из которых 13,7 млрд (68,15%) уже погашено.

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Также АСВ просило взыскать причиненные банку убытки по различным сделкам и договорам. Всего в заявлении агентства речь шла о 19 эпизодах, по каждому из которых оно хотело привлечь конкретных представителей топ-менеджмента банка. Так, с Липовецкого, Семина, Сорокиной и Власовой АСВ просило взыскать солидарно 466,1 млн руб. за убытки, причинненые кредитным договором с ООО "Интер-Импакс". За еще один договор с этим обществом с тех же лиц и Маслова — 107,6 млн рублей. За третий договор с "Интер-Импаксом" АСВ хотело взыскать 46,3 млн руб. убытков с Липовецкого, Семина, Сорокина, Власовой и Свиридова. Еще семь эпизодов были связаны с кредитными договорами с ООО "Данко", в результате которых, по мнению АСВ, "Газбанк" потерпел убытки на 107,9 млн рублей.

Помимо этого, конкурсный управляющий настаивал на взыскании 222,3 млн руб. со Свиридова, Семина, Липовецкого, Власовой и Левина за договор с ООО "РГК". Также в заявлении АСВ имеется четыре пункта, касающихся договоров с физлицами, убытки от которых в общей сложности оценены в 147 млн рублей. В этих эпизодах в качестве ответственных (в зависимости от конкретного договора) фигурируют фамилии Семина, Липовецкого, Власовой и Маслова.

Кроме того, АСВ просил взыскать солидарно с Семина, Сорокина и Липовецкого 49,2 млн руб. убытков, причиненных в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств по кредитному договору с ООО "СДЦ-Строй". Еще по одному эпизоду агентство просило привлечь на 261,9 млн руб. Михаила Липовецкого за договор с ООО "ВолгаТурСтрой".

Восемнадцатый пункт требований АСВ связан с соглашением об отступном с ООО "СВГК", в результате которого были прекращены обязательства по кредитному договору на 399,9 млн руб., а также с шестью соглашениями об отступном с ПАО "Самараэнерго", результатом которых стало прекращение обязательств по кредитным договорам в общей сложности на 500 млн рублей. За это агентство просило солидарно взыскать 496,2 млн руб. с Афанасьева, Бобровского, Гриднева, Макушина и Семина.

Последний эпизод касался потерь, которые банк, по мнению АСВ, понес в результате заключения договоров купли-продажи ценных бумаг с ООО "ВМП-Ресурс", ООО "ПродПромТорг", ООО "СтройСервис" и ООО "Юг-Нефтепродукт". За этих сделки агентство хотело взыскать с Сергея Облова 1,06 млрд рублей.

Однако суд удовлетворил требования конкурсного управляющего банка лишь частично. В привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджеров банка было отказано, а убытки были взысканы лишь с бывшего и. о. предправления Артема Маслова — 539,7 млн руб., а также советников председателя правления Виктора Левина (5,2 млн) и Сергея Облова (1,06 млрд руб.).

Все трое вместе с АСВ и пытались обжаловать это решение. Однако суд посчитал его обоснованным и оставил без изменений.