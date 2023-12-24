В Петербурге начали строить 20-й разводной мост

В Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста. Об этом Александр Беглов в своем Telegram-канале.

© Книга рекордов России

Раскрывающийся двукрылый разводной мост станет 20-м в Петербурге. Он соединит берега Невы между мостом Александра Невского и Володарским. Его задача — улучшить транспортное сообщение между двумя частями Невского района города для 800 тысяч жителей.