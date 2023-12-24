В Санкт-Петербурге ушел из жизни писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» Андрей Ермолаев.

Основателю издательства Terra Fantastica было 64 года. Причиной кончины стала болезнь сердца.

Помимо собственных книг, Ютанов отметился переводами классиков фантастики с английского языка. Кроме литературной деятельности Ютанов был известен как астроном и футуролог. Под его руководством проходили Конгресс фантастов России и конференция «Форум будущего», также он основал литературные премии «Странник» и «Мечи».