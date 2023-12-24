Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Писатель-фантаст, астроном, издатель Николай Ютанов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил фотожурналист Павел Маркин.

"23 декабря ушел из жизни писатель-фантаст, астроном, футуролог и издатель Николай Ютанов. Ему было 64 года", - говорится в сообщении Маркина, поступившем в ТАСС.

Николай Ютанов родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде. В 1981-1990 годах работал научным сотрудником в Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР (Пулковская обсерватория), являлся автором и соавтором нескольких десятков научных публикаций.

Ютанов - ученик Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" (1990) и "Путь обмана" (1989), а также переводов более десятка книг. Создатель издательства Terra Fantastica, печатавшего произведения братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина, Роджера Желязны и других известных писателей-фантастов, а также литературную классику.