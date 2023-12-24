Театр отменил спектакль по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки

В Иркутской области Братский драматический театр отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева, заочно осужденного по статье о фейках. Об этом сообщила заведующая литературной частью театра Елена Чайковская на своей странице во « ВКонтакте ».

Завлит заявила, что им не было известно о том, что Вырыпаева осудили и объявили в розыск. По словам Чайковской, присутствием в репертуаре спектакля возмутилась бдительная гражданка и написала письмо «куда следует». Руководство было вынуждено снять спектакль с показа. Тем, кто уже купил на него билеты, вернут деньги.