В Рособрнадзоре рассказали о новой модели высшего образования

В России новая модель высшего образования, на которую планируется перейти во всех высших учебных заведениях страны с 1 сентября 2025 года, не предусматривает внесения изменений в систему ЕГЭ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.

Как заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, многие связывают ЕГЭ и болонскую систему образования, потому что они появились в России в одно время, но на самом деле они не зависят друг от друга.

«Выпускной экзамен и экзамен для поступления — это входная дверь в новый уровень образования. Соответственно, нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ», — указал руководитель ведомства.