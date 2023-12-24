На ЕГЭ увеличится число заданий о СВО

В России в едином государственном экзамене количество заданий на темы специальной военной операции и вхождения в состав России новых регионов будет увеличено, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, в будущем число заданий на темы спецоперации и вхождения в состав РФ новых субъектов будет расширяться.

«Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года», — заявил он.