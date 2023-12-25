Главная елка Казани продолжит работать до Старого нового года

Главная елка Казани будет работать у "Чаши" до Старого нового года, который омечается в ночь с 13 на 14 января. Об этом сообщил на "деловом понедельнике" заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Завтра, 26 декабря, на площади перед Центром семьи "Казан" откроется центральная елка города. Эта локация будет работать до Старого Нового года, — рассказал он.