Главная елка Казани продолжит работать до Старого нового года
Главная елка Казани будет работать у "Чаши" до Старого нового года, который омечается в ночь с 13 на 14 января. Об этом сообщил на "деловом понедельнике" заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
— Завтра, 26 декабря, на площади перед Центром семьи "Казан" откроется центральная елка города. Эта локация будет работать до Старого Нового года, — рассказал он.
Напомним, открытие центральной елки Казани планировалось на 23 декабря. Для гостей торжества подготовили интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Однако из-за теплой погоды открытие главной елки перенесли на 26 декабря.
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