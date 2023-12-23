На 44-м году жизни умер актер из "Ищейки" и "Глухаря" Алексей Черных

Скончался Алексей Черных, российский актер театра, кино и сериалов и артист дубляжа. Алексею было 43 года.

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Об уходе актера сообщает "Пятый канал" со ссылкой на коллегу Алексея, актрису Екатерину Соломатину. Причина смерти не названа.

Алексей Черных родился в 1980 году. В 2003-м окончил Школу-студию МХАТ. Был актером театра Et cetera. Среди сценических работ - "Барабаны в ночи", "Люсьет Готье, или Стреляй сразу!", "Морфий" и "Пожары".

Экранный дебют - 2001 год, Трекало в "101-м километре". Далее - более тридцати проектов: "Сыщики", "МУР есть МУР", "Глухарь", "Иван Грозный" (царевич Иван), "Пятая стража", "Беспокойный участок", "Ищейка".

Алексей Черных был официальным русским голосом Энтони Маки, Сокола в киновселенной Marvel, озвучил Лин Дона, персонажа Джеки Чана в фантастическом фильме "Сердце из стали".