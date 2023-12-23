В ЛНР начали собирать подписи в поддержку Путина

"Все волонтеры имеют специальную инструкцию, как работать с населением. Они должны быть отзывчивыми, стараться помочь абсолютно всем людям, всех желающих проконсультировать. <...> Жители абсолютно всей территории ЛНР могут прийти в общедоступные места. Сейчас мы находимся в кинотеатре "Русь", также по городу Луганску [сбор подписей ведется] в ТЦ "Южноград", "Аврора" - более массовых местах, где большой поток людей", - рассказал журналистам председатель молодежного парламента Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Самойлов.