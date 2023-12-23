В Центре Гамалеи оценили необходимость введения масочного режима

Большинство заражений коронавирусом во всем мире сейчас приходится на Россию. Масштаб несравним с прежними эпидемиями, но вакцинация и маски остаются насущными способами борьбы. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, что заболеваемость ковидом в последнее время повысилась. Поэтому масочный режим, в частности, в Москве не помешает. В пример ученый привел северную столицу.

«То, что в Санкт-Петербурге ввели масочный режим — это неплохое дело. Если бы у нас ввели, наверное, ничего плохого от этого не было бы», - сказал Альтштейн.

По его словам, по миру заболеваемость «идёт на уровне 40-50 тысяч в день», при этом довольно высокая часть приходится на Россию. За последние три недели количество случаев «понемножку поднимается», но не так сильно, как в предыдущие годы.

Ученый призвал вакцинировать людей, особенно пожилых, новой вакциной, которая направлена именно против «омикрона».