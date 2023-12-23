Умер композитор Мурад Кажлаев
Народный артист РСФСР Мурад Кажлаев ушел из жизни на 93-м году. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила министр культуры республики Дагестан Зарема Бутаева.
— Ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев, — написала министр в своем Telegram-канале.
Кажлаев сочинил музыку к таким фильмам, как «Горянка», «Любовь моя, печаль моя», «Загадка кубачинского браслета» и другим. Кроме того, он написал музыку к гину Республики Дагестан 2016 года.
Мурад Кажлаев Родился 15 января 1931 году в Баку. В свои 24 года он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова по классу композиции педагога Бориса Зейдмана.