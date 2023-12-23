Россияне стали переходить с красного вина на белое и розовое

Россияне переключились с красного вина на белое и розовое. Такая тенденция наблюдается как на примере отечественных, так и импортных вин, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

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Он пояснил, что 45% российских потребителей отмечают, что они предпочитают белые вина. Это подтверждает динамикой импорта. Так, если в 2017 году в российском импорте 51% составляли красные вина, то сейчас их только 38%.

"Это объяснимо, так как значимая аудитория покупателей - это женщины, им больше нравятся белые и розовые", - цитирует Протасова РИА Новости.

Среди других трендов руководитель Роскачества назвал значительный рост ассортимента отечественных вин, а также увеличение объемов производства малых и средних предприятий.