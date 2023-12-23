Роскачество: Россияне стали переходить с красного вина на белое и розовое
Россияне переключились с красного вина на белое и розовое. Такая тенденция наблюдается как на примере отечественных, так и импортных вин, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.
Он пояснил, что 45% российских потребителей отмечают, что они предпочитают белые вина. Это подтверждает динамикой импорта. Так, если в 2017 году в российском импорте 51% составляли красные вина, то сейчас их только 38%.
"Это объяснимо, так как значимая аудитория покупателей - это женщины, им больше нравятся белые и розовые", - цитирует Протасова РИА Новости.
Среди других трендов руководитель Роскачества назвал значительный рост ассортимента отечественных вин, а также увеличение объемов производства малых и средних предприятий.
Ранее в ассоциации "Руспродсоюз" сообщили, что за год средняя стоимость игристого вина выросла на 6,25% - с 438,3 руб. до 465,6 руб. за бутылку. Это ниже уровня инфляции, которая в годовом выражении на 27 ноября составила 7,54%.