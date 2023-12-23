СМИ: у Николая Дроздова началась ремиссия

Состояние 86-летнего телеведущего Николая Дроздова постепенно улучшается, показатели пришли в норму, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, врачи предприняли все необходимые меры к тому, чтобы помочь Дроздову справиться с раком предстательной железы. Они провели курсы химиотерапии, ставили ему капельницы, кололи препараты и витамины. На фоне этого, показатели пришли в норму, прогресс болезни прекратился.

В настоящее время, уточнили журналисты, медики внимательно следят за сердцем телеведущего. Это обусловлено тем, что после лечения наблюдаются определенные отклонения.