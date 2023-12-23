На Украине взбесились из-за успеха россиянки на конкурсе «Мисс Земля»

Жительницу Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени и «заставили» танцевать с россиянкой Дарьей Луконькиной в суперфинале конкурса «Мисс Земля», проходившего в пятницу во Вьетнаме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

Отмечается, что конкурс с самого начала показался испорченным, так как украинку из-за непонятных неполадок даже не показали зрителям. Вероятно, все конкурсантки группами по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена и страны. Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках

Тогда Фейер решила действовать самостоятельно и не обращать внимание на решение суда. В статье отмечается, что, когда участницы выступали в купальных костюмах, украинка Фейер оказалась неподалеку от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».