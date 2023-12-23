Украинцы обиделись из-за конкурса «Мисс Земля»
Украинские пропагандисты очень недовольны тем, что на конкурсе «Мисс Земля» российская красавица Дарья Луконькина обошла украинку Анастасию Фейер.
«Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям. Все конкурсантки группами по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена и страны. Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках», - жалуется украинское издание «Обозреватель».
Украинке пришлось выступать на одной сцене с россиянкой, и все внимание, по оценке украинской пропаганды, было именно на гражданке РФ. В итоге россиянка попала в топ-8, а украинка не попала даже в двадцатку лучших.
Ранее «СП» писала о том, что известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица заявил, что Россию поддерживает большая часть мира.