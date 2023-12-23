Украинцы обиделись из-за конкурса «Мисс Земля»

«Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям. Все конкурсантки группами по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена и страны. Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках», - жалуется украинское издание «Обозреватель».