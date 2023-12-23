Симоньян порассуждала о внутреннем иммунитете России

«Если этого нет, а у нас, слава богу, это есть, мы все-таки страна многонациональная, многоконфессиональная, и не вчера, и не позавчера, а всегда были такой страной. Так вот, если этого бы не было… — никакие органы, сколько бы их не было, даже миллионы, никак не справятся с этим сами», — сказала Симоньян.