Скончался соавтор теории ускоренного расширения в ранней Вселенной Старобинский

Старобинский родился 19 апреля 1948 года в столице. В 1972 году он окончил физический факультет МГУ, а затем устроился в Институт теоретической физики имени Ландау РАН, где проработал всю жизнь. Также Старобинский вел деятельность за рубежом и был профессором факультета физики в Высшей школе экономики. Является соавтором теории холодной инфляционной стадии эволюции Вселенной, согласно которой она расширялась с гигантской скоростью еще до Большого взрыва.