Скончался соавтор теории ускоренного расширения в ранней Вселенной Старобинский
На 76-м году жизни умер ученый Алексей Старобинский. Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической физики имени Ландау.
Там уточнили, что ученый скончался 21 декабря. Причины его смерти не указываются.
«Прощание пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ в Москве», — говорится в тексте.
Старобинский родился 19 апреля 1948 года в столице. В 1972 году он окончил физический факультет МГУ, а затем устроился в Институт теоретической физики имени Ландау РАН, где проработал всю жизнь. Также Старобинский вел деятельность за рубежом и был профессором факультета физики в Высшей школе экономики. Является соавтором теории холодной инфляционной стадии эволюции Вселенной, согласно которой она расширялась с гигантской скоростью еще до Большого взрыва.