Москва и Владивосток станут молодежными столицами в 2024 году

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе вручения премии «Время молодых» заявил, что Москва и Владивосток станут молодёжными столицами России в 2024 году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодёжные столицы — Москва, Владивосток», — сообщил он.

Уточняется, что претендентами на почётное звание были пять городов: Владивосток, Москва, Омск, Красноярск и Мурманск.