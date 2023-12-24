Куда сходить в Омске 25, 26, 27 и 28 декабря

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25 декабря, понедельник

Сделайте себе шикарный подарок: посетите эстетический центр «Ом Шанти» 6+, специалисты которого предлагают spa-программы: шоколадное и водорослевое обертывания, а также «улётные» аюрведические и другие релаксирующие процедуры. Адрес «Ом Шанти»: ул. Красный Путь, 145. Тел.: 50-50-34.

С 10:00 в Центре изучения истории Гражданской войны (ул. Иртышская набережная, 9) работает выставка «Умение просвещать». На ней представлены подлинные документы, характеризующие видных преподавателей учебных заведений дореволюционного Омска. На планшетах также отражена информация непосредственно о самих учебных заведениях. Дополняют документы фотографии, иллюстрации. 0+.

С 10:00 до 18:00 в библиотеке имени Веры Чаплиной (ул. Новокирпичная, д. 5) гостей ждет выставка «Вера Чаплина и ее четвероногие друзья». Истории о животных Вера Васильевна брала из собственной жизни. Герои ее рассказов «Питомцы зоопарка», «Кинули», «Фомка — белый медвежонок» — это реально существовавшие домашние питомцы и животные Московского зоопарка, где она работа. Чаплина была талантливой дрессировщицей и не раз со своими воспитанниками снималась в кино и на телевидении. Ее книги переведены на 40 языков и издавались во многих странах мира. Вход свободный. 0+.

С 10:00 до 19:00 в Городском музее «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5а литера М) работает выставка «Фрагменты истории» (0+). Она посвящена 200-летию здания, в котором музей размещается. В экспозиции в фойе на первом этаже представлены архивные материалы – фотографии из Омского государственного историко-краеведческого музея, документы и чертежи из Исторического архива Омской области и Российского государственного военно-исторического архива, фотографии, рисунки, документы из частных коллекций.

В 10:00, 13:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 23б) приглашает маленьких зрителей посмотреть спектакль «Двенадцать месяцев». Волшебная история о доброй девочке, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежниками для королевы. Но произошло чудо! Довелось девочке в самый канун Нового года со всеми двенадцатью месяцами встретиться – разом увидать: и зиму, и лето, и весну, и осень. Двенадцать братьев-месяцев обязательно помогут девочке в трудную минуту. Телефон кассы: 95-57-50. Возрастные ограничения: 0+.

В 11:00 на улице Ч. Валиханова, 17 начнется праздничная программа «КТО С НАМИ-2024? Новый год начинается с тебя!». Омичей ждет музыкальное выступление творческого коллектива «Детские праздники». Поздравления жителей с праздником, игровые площадки, массовый хоровод вокруг елки и многое другое. 0+.

В 11:00 Дворец культуры «Железнодорожник» приглашает посмотреть праздничную историю «Как Емеля за ёлкой ходил». (0+) Необычная история в сказочном царстве объединит всех, кто любит новогодние приключения, всех, кто верит в чудеса. По царскому указу Емеля отправляется в лес за волшебной ёлкой. Там он встречает симпатичную старушку-охранника, Соловья-Разбойника и, конечно же, главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочку. Одолеет ли Емеля злого Соловья-Разбойника? Доставит ли елку во Дворец? Будет ли жить долго и счастливо с царской дочкой Анфисой? Все это вы узнаете, посмотрев сказочную новогоднюю историю.

26 декабря, вторник

С 10:00 в Музее просвещения (ул. Музейная, 3) посетителей ждет выставка «Когда деревья были маленькими, а звери — большими». Она дает представление о ледниковых эпохах Земли, подробно рассказывает о последнем оледенении, которое повлияло на природу всего мира, а в частности, определило климатические особенности и установило природные ландшафты, состав растительного и животного мира Западной Сибири. 0+.

С 10:00 до 18:00 библиотека им. Александра Лейфера (пр-кт. Мира, д. 56) приглашает на выставку «Кабинет писателя». Экспозиция рассказывает о жизни и деятельности омского писателя и журналиста Александра Эрахмиэловича Лейфера, более четверти века возглавлявшего Омское отделение Союза российских писателей. Открывают выставку личные вещи писателя — дорожные часы-будильник, диктофон, многочисленные блокноты и визитницы, свидетельствующие об активной ежедневной работе. Среди экспонатов, связанных с детством, — образец первых журналистских опытов первоклассника Саши — домашняя газета «Мой голос № 2» за подписью «редактор Шура». 6+.

С 10:00 до 18:00 в музее Кондратия Белова (ул. Чокана Валиханова, 10) посетителей ждет выставка «Тобольский альбом». На ней представлены работы народного художника России Кондратия Петровича Белова (1900–1988), его сына, профессора живописи, заслуженного деятеля искусств России Станислава Кондратьевича Белова (1937–1989) и участников межрегионального пленэра «Тобольск-2022». 0+.

В 10:00, 13:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 23б) приглашает маленьких зрителей посмотреть спектакль «Двенадцать месяцев». Волшебная история о доброй девочке, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежниками для королевы. Но произошло чудо! Довелось девочке в самый канун Нового года со всеми двенадцатью месяцами встретиться – разом увидать: и зиму, и лето, и весну, и осень. Двенадцать братьев-месяцев обязательно помогут девочке в трудную минуту. Телефон кассы: 95-57-50. Возрастные ограничения: 0+.

В 11:00, 14:00 и 19:00 «Пятый театр» (Красный путь, 153) ждет маленьких омичей на спектакле «Приключения Кота в сапогах». Всем известная история о ловком и умном Коте в интерпретации поэта Гейнца Калау. Нестандартный подход к известному сюжету заставит с любопытством следить за ходом спектакля и юных, и взрослых зрителей. Всех их ждёт весёлая история о том, как хитрый и предприимчивый Кот найдёт себе шляпу и сапоги, поможет своему любимому хозяину — Стефану, познакомит его с Принцессой, которая сразу же влюбится в него. Телефон кассы: 24-03-63.

В 19:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 23б) приглашает на премьеру спектакля «Брак по завещанию». Спектакль поставлен по одной из лучших пьес знаменитого французского писателя Александра Дюма «Брак при Людовике XV». Блестящая комедия положений рассказывает о женитьбе, грозившей обернуться громким скандалом. Ведь брак этот был заключен без любви, а молодожёны имели секреты, которых долго не утаишь друг от друга…В этой легкой комедии есть ревность и благородство, тайные свидания и искренние признания, а главное — юмор и романтика. Телефон кассы: 95-57-50. Возрастные ограничения: 12+.

27 декабря, среда

С 10:00 до 18:00 Омский государственный историко-краеведческий музей» (ул. Ленина, 23а) приглашает на выставку «Природа омского прииртышья». Посетители познакомятся с водными и околоводными птицами и зверями, обитающими в реках, пресных и соленых озерах, болотах и около них. В экспозицию включены новые экспонаты, в частности немногочисленные и редкие по статусу представители классов пресмыкающихся и земноводных. Животные, которые занесены в Красную книгу Омской области, обозначены на этикетках красным цветом. 0+.

С 10:00 до 19:00 в Доме художника (ул. Лермонтова, д 8) работает выставка «Вымысел - не есть обман». На ней омичи смогут познакомиться с произведениями В.Ерошкина и В Ярчука. Посетители смогут насладиться разнообразием произведений и, возможно, найти в них вдохновение и новые эмоциональные переживания. 0+.

С 10:00 до 19:00 в Историческом парке «Россия - Моя история» (ул. ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2) работает выставка «Сибирские древности. Омская стоянка». В шести залах выставки последовательно сменяются эпохи древней истории Сибири. Раздел выставки «Лаборатория древностей» погружает зрителя в увлекательный мир истории сибирской археологии, знакомит с учеными, благодаря труду которых перед людьми открывается загадочное прошлое Сибири. Отдельный раздел знакомит с методами современной археологической науки. Один из разделов выставки посвящен памятнику Омская стоянка. 0+.

В 11:00 и 14:00 «Пятый театр» (Красный путь, 153) ждет маленьких омичей на спектакле «Приключения Кота в сапогах». Всем известная история о ловком и умном Коте в интерпретации поэта Гейнца Калау. Нестандартный подход к известному сюжету заставит с любопытством следить за ходом спектакля и юных, и взрослых зрителей. Всех их ждёт весёлая история о том, как хитрый и предприимчивый Кот найдёт себе шляпу и сапоги, поможет своему любимому хозяину — Стефану, познакомит его с Принцессой, которая сразу же влюбится в него. Телефон кассы: 24-03-63.

В 19:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 23б) приглашает на премьеру спектакля «Брак по завещанию». Спектакль поставлен по одной из лучших пьес знаменитого французского писателя Александра Дюма «Брак при Людовике XV». Блестящая комедия положений рассказывает о женитьбе, грозившей обернуться громким скандалом. Ведь брак этот был заключен без любви, а молодожёны имели секреты, которых долго не утаишь друг от друга…В этой легкой комедии есть ревность и благородство, тайные свидания и искренние признания, а главное — юмор и романтика. Телефон кассы: 95-57-50. Возрастные ограничения: 12+.

В 19:00 в «Пятом театре» (ул. Красный путь, 153) показывают спектакль «Мнимый больной». Парижский вельможа Арган мнит себя неизлечимо больным: ежедневно лечащий врач Пургон прописывает ему с десяток микстур. Но даже огромные счета от аптекаря не в силах заставить Аргона взглянуть правде в глаза и понять, что его окружают шарлатаны. 12+. Телефон кассы: 24-03-63.

28 декабря, четверг

С 10:00 до 18:00 в Омском государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, 1) работает выставка «Тридцать лет — это время свершений», посвященной 30-летию Омского отделения Союза российских писателей. На выставке представлены документы о вехах создания Омского отделения Союза российских писателей, фотографии, издания, программы и афиши литературных мероприятий. В рамках мероприятия состоялся литературно-музыкальный вечер. 0+.

С 10:00 до 18:00 Омский музей просвещения (ул. Музейная, 3) приглашает познакомиться с выставкой «В городе есть крепость, в крепости — острог». Период пребывания Федора Михайловича Достоевского в Омском каторжном остроге считается временем его становления как великого писателя, получившего мировую известность. Каторжный период писателя продолжался в течение четырех лет. По результатам археологических работ Омский музей просвещения подготовил выставку, которая представляет интерес для зрителей, интересующихся биографией Ф.М. Достоевского и вообще историей нашего города. Возрастное ограничение: 12+.

С 10:00 до 18:00 в Омском государственном историко – краеведческом музее (ул. Ленина, 23 а) работает выставка «Хранители наследия». Посетителей ждет увлекательное путешествие в историю создания музея, становление и развитие музейного дела в Омске с 1878 по 1992 годы, рассказывает о руководителях музея и о сотрудниках, которые изо дня в день собирали, сохраняли и изучали коллекции. Предметы выставки сопровождаются богатым фотоматериалом по истории музея. 0+.

В 10:00, 13:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 23б) приглашает маленьких зрителей посмотреть спектакль «Двенадцать месяцев». Волшебная история о доброй девочке, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежниками для королевы. Но произошло чудо! Довелось девочке в самый канун Нового года со всеми двенадцатью месяцами встретиться – разом увидать: и зиму, и лето, и весну, и осень. Двенадцать братьев-месяцев обязательно помогут девочке в трудную минуту. Телефон кассы: 95-57-50. Возрастные ограничения: 0+.

В 11:00 «Пятый театр» (Красный путь, 153) ждет маленьких омичей на спектакле «Приключения Кота в сапогах». Всем известная история о ловком и умном Коте в интерпретации поэта Гейнца Калау. Нестандартный подход к известному сюжету заставит с любопытством следить за ходом спектакля и юных, и взрослых зрителей. Всех их ждёт весёлая история о том, как хитрый и предприимчивый Кот найдёт себе шляпу и сапоги, поможет своему любимому хозяину — Стефану, познакомит его с Принцессой, которая сразу же влюбится в него. Телефон кассы: 24-03-63.

В 18:30 «Пятый театр» приглашает посмотреть спектакль «Примадонны». В комедии положений Кена Людвига главным героям придется постараться, чтобы стать богатыми и счастливыми. Умирающая старуха-миллионерша разыскивает давно пропавших племянников. Молодые люди решают, что это их шанс – притвориться потерянными наследниками. Но оказывается, старушка искала не племянников, а племянниц. 16+. Телефон кассы: 24-03-63.

В 19:00 театр «Галерка» (ул. Богдана Хмельницкого, 23б) приглашает на премьеру спектакля «Брак по завещанию». Спектакль поставлен по одной из лучших пьес знаменитого французского писателя Александра Дюма «Брак при Людовике XV». Блестящая комедия положений рассказывает о женитьбе, грозившей обернуться громким скандалом. Ведь брак этот был заключен без любви, а молодожёны имели секреты, которых долго не утаишь друг от друга…В этой легкой комедии есть ревность и благородство, тайные свидания и искренние признания, а главное — юмор и романтика. Телефон кассы: 95-57-50. Возрастные ограничения: 12+.

АНОНСЫ:

24 февраля 2024 года в Омске - уникальное шоу «Шоу под дождем: Только для женщин». Эти талантливые артисты уже покорили сердца миллионов зрителей в 300 городах, 14 странах и 3 континентах. Их выступления всегда Sold Out, а их шоу - настоящий ураган эмоций и страстей, где огонь схлестнулся с водой. Зрителей ждут в 19-00 в Концертном зале, билеты в кассах города. Возрастное ограничение: 12+.

Премьера в филармонии –концерт Маргариты Суханкиной. Маргарита Суханкина– уникальный артист, звезда оперы и эстрады, золотой голос группы "МИРАЖ". В ее исполнении можно услышать российские и западные хиты, шедевры мировой классики и многое другое. Вас ждут все неподвластные времени хиты «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут», «Я больше не прошу» , а так же новые музыкальные произведения. Зрителей ждут 11 марта в 19:00 в Концертном зале Омской филармонии. Билеты можно купить здесь. Возрастное ограничение: 12+.