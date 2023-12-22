Жена Щербакова заявила, что актеру удалили почку
Супруга российского актёра Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заявила, что муж перенёс операцию по удалению почки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Таким образом Бронзова прокомментировала слухи о том, что Щербаков борется с онкологией. Супруга актёра призналась, Щербакову действительно диагностировали рак несколько лет назад, но он смог побороть болезнь.
«Ему удалили почку, с тех пор прошло года три. У него был очень хороший хирург, все было сделано хорошо и вовремя, через маленький разрез. Операцию он перенес легко. Мы уже забыли про это», — рассказала она.
Бронзова также добавила, что после операции Щербаков пережил длительную ремиссию и до сих пор регулярно проходит обследование у врачей. При этом на сегодняшний день, по её словам, актёр полностью здоров и активно играет в театре.
Отметим, что летом 2023 года Борис Щербаков опроверг сообщения о хирургическом удалении почки.