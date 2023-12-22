Жена Бориса Щербакова подтвердила, что актеру удалили почку из-за рака
Недавно в интернете обсуждали, что народный артист Борис Щербаков победил рак, который в начале года у него выявили врачи. Жена Бориса Щербакова, российская актриса Татьяна Бронзова, рассказала, насколько эта информация достоверна.
— Боря действительно болел, но это было несколько лет назад. Ему удалили почку, с тех пор прошло года три. У него был очень хороший хирург, все было сделано хорошо и вовремя, через маленький разрез. Операцию он перенес легко, — поделилась она.
По словам Бронзовой, 74-летний артист до сих пор наблюдается у врачей, однако длительной реабилитации не было. Щербаков дважды ложился в больницу, когда болел коронавирусом. Она отметила, что ее супруг в этом году снялся в нескольких фильмах, а в скором времени у него два спектакля.
Борис Щербаков постоянно работает и на здоровье не жалуется, передает слова актрисы «Комсомольская правда».
Последний раз артиста госпитализировали 1 февраля. Позднее сын знаменитости рассказал «Вечерней Москве» о состоянии отца..
О том, как протекало заболевание коронавирусной инфекцией у артиста, «Вечерней Москве» сообщала супруга актера.