Эмир Кустурица назвал себя русским режиссером

«Я абсолютно неподвластен идеологическим барьерам, и поэтому немного парадоксально, что меня иногда видят и называют великим русским режиссером. Но сейчас, во время Евросоюза, который построен по принципам комсомола, который работает как комиссариат, где всем управляют группы, которые никем не избирались, для меня является честью, что я приеду в Россию, где у меня два проекта», — заявил кинематографист.