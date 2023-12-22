Слушательница "Юмор FM" получила миллион рублей за улыбку

Улыбка на миллион - именно такая у Инны Брайцевой из Санкт-Петербурга. 21 декабря она победила в суперигре "Миллион за улыбку" на радиостанции "Юмор FM".

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"Я шокирована, очень неожиданно и очень приятно! Хочу пожелать всем слушателям радиостанции счастья, здоровья, удачи и побольше улыбок", - не могла скрыть эмоции Инна.

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Поддержать суперфиналистов в студию пришли мегазвезды, которые подарили слушателям свои лучшие хиты. Интрига сохранялась до последнего момента, ведь нового миллионера определял главный талисман радиостанции - черный кот Йоль.

Вообще, йольский кот или исландский рождественский кот - мифологический персонаж, который не любит лентяев и лежебок. На "Юмор FM" таковых нет: за четыре месяца проекта десятки тысяч человек поделились своей улыбкой с веселым радио, состоялось более 150 игровых эпизодов, где требовалось поймать "шутку на миллион" от Николая Фоменко и повторить ее в прямом эфире. 10 самых внимательных участников получили по 30 000 рублей и шанс побороться за миллион.

В абсолютно пустой черной комнате, в свете софитов, находились портреты финалистов, и перед каждым из них мисочки с кошачьим кормом - все абсолютно одинаковые. В определенный момент в комнату запустили пушистого красавца. Кот сначала не торопился приступать к выбору, привыкая к новой обстановке, но как только освоился, сразу отправился к корму. Мисочка возле портрета Инны ему приглянулась больше всех.

Чтобы максимально достоверно определить, из какой именно миски полакомится кот, установили 15 видеокамер. Прямая видеотрансляция как из студии, так и специальной комнаты велась на сайте и в сообществе ВКонтакте, а лучшие фрагменты эфира можно увидеть в ТГ-канале "Юмор FM".