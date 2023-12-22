Умерла участница седьмого сезона шоу «Пацанки»

Российские СМИ сообщили, что в возрасте 21 года скончалась Диана Янголенко — участница седьмого сезона шоу «Пацанки». Предварительной причиной смерти называется выпитый самогон вместе с галлюциногенными грибами.

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Официально подробности случившегося пока не раскрываются. Янголенко родилась в 2002 году в Норильске. Девушка страдала от наркозависимости, была неоднократно судима и пришла на проект «Пацанки», чтобы обрести цель в жизни и найти своё призвание.

В первом выпуске шоу «Новые пацанки» Диана проявила себя лучше остальных, за что в числе первых и получила брошь ученицы «Школы леди».