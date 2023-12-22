Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Борис Матвеев
Ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и сериалов Борис Матвеев. Заслуженного артиста РФ не стало 21 декабря.
Борис Иванович Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил ЛГИТМиК. Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, Театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге.
В 1991 году Матвеев принял участие в фестивале театров кукол в США и с этого времени работал как актер театра кукол. В том числе - в Театре кукол города Нерюнгри, Якутия. В 1994-м преподавал в студии при астраханском театре кукол, где также работал. Два года работал и в Санкт-Петербургском театре кукол "Бродячая собачка". С 2003-го - актер Санкт-Петербургского Большого театра кукол.
Экранный дебют - 1980 год, "Братья Рико". Далее - "Ожидание полковника Шалыгина", "Опасный человек", "Империя под ударом", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Опера", "Лиговка", другие. Последняя роль - в сериале "Социальная защита", премьера которого анонсирована на 2024 год - проект в производстве.
Некролог опубликован на странице театра.
"Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека. Светлая память, дорогой Борис Иванович!" - говорится в нем.
Причина смерти не называется.