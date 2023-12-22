Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Борис Матвеев

В 1991 году Матвеев принял участие в фестивале театров кукол в США и с этого времени работал как актер театра кукол. В том числе - в Театре кукол города Нерюнгри, Якутия. В 1994-м преподавал в студии при астраханском театре кукол, где также работал. Два года работал и в Санкт-Петербургском театре кукол "Бродячая собачка". С 2003-го - актер Санкт-Петербургского Большого театра кукол.