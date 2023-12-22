Путин исполнил заветную мечту свердловской школьницы

«Девочка объяснила, что родители не могут позволить себе купить ей такие лыжи, поэтому она попросила президента России Владимира Путина помочь осуществить давнюю мечту. При этом мама школьницы не знала про обращение и была очень удивлена звонку о вручении новогоднего подарка дочери», — говорится в сообщении ДИПа.