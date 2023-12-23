Крымские власти оценили ущерб от водной блокады полуострова

Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около шести триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, что украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения украинского кризиса.

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Общий ущерб суммарно составил около шесть триллионов рублей. Это бюджет маленькой страны, — сказал Константинов.

Весной 2022 года рабочая группа крымского Госсовета направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия канала. В документе фигурировали имена 12 человек, среди которых — бывшие президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук.

Следственный комитет в конце августа 2021 года впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» за перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала. Организаторам водной блокады, скрывшимся на территории Украины, может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно п. 5 ст. 78 УК РФ, экоцид не имеет сроков давности.