Депутат пожаловалась на запросы детей на «Елке желаний» и вызвала скандал

Красноярский депутат Вера Оськина пожаловалась, что дети с ограниченными возможностями здоровья, участвующие в акции «Елка желаний», хотят получать дорогие подарки. Ее заявление возмутило пользователей Сети, после чего депутат заявила, что неправильно сформулировала мысль, передает портал NGS24.RU.

Скандал возник после слов Оськиной на заседании Заксобрания 22 декабря. По ее словам, дети просят подарки стоимостью до 50 тысяч рублей.

В будущем году это будет, наверное, и 100, и 120 [тысяч рублей]. То есть на самом деле это неправильный подход. Нам надо как-то решать этот вопрос, — сказала депутат.

Ее поддержал депутат Денис Терехов и рассказал, будто некая его коллега пожаловалась, что своему ребенку она покупает подарок за 15 тысяч рублей, а «какому-то неизвестному мальчику — за 35», из-за чего ей «как матери обидно». В ответ спикер Заксобрания Алексей Додатко предложил недовольным депутатам собирать деньги вскладчину.

Высказывание Оськиной вызвало возмущение в соцсетях, поэтому парламентарий позднее написала пост с объяснениями. Она назвала свое высказывание «неудачно сформулированной репликой» и пообещала купить своему подопечному велосипед.

В этот раз сняла шарик с желанием Захара из села Белая Роща Красноярского края, 12 лет. Он хочет получить в подарок велосипед. Будем воплощать желание Захара в жизнь! — заявила Оськина.