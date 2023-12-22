Чижов рассказал о судьбе бежавшей в Россию из Швеции семьи

Многодетные супруги вынуждены были бежать из Швеции в Россию без виз и загранпаспортов — за то, что их дети в школе говорили по-русски, органы опеки хотели изъять их из семьи. Об этом 22 декабря рассказал замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов на пленарном заседании палаты регионов.

Он рассказал о письме одной семьи из Латвии — ее глава семьи родился еще в Латвийской ССР, супруга моложе.

«С тремя маленькими детьми они переехали несколько лет назад из Латвии в Швецию, так как их пророссийские взгляды вызывали ненависть латвийских властей. Впрочем, из Швеции им тоже через какое-то время пришлось бежать — когда мальчики пошли в школу и стали там говорить по-русски, местная служба опеки решила всех детей изъять», — рассказал Чижов.

Тогда, по словам законодателя, родители пошли на радикальный шаг — на машине сначала переехали в Финляндию, а оттуда, не имея паспортов и виз, пересекли границу с Россией - проскочили под шлагбаум, пока финские пограничники отвлеклись.

«У нас в стране они получили временное убежище. И вот, в Республике Карелии, где они проживают, 7 декабря члены семьи получили паспорта граждан РФ. На это семья ответила делом — недавно у них родился четвертый ребенок, мальчик», — сказал Чижов.

Эту информацию сенаторы встретили аплодисментами.