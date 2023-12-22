Основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук умер в возрасте 90 лет

На 91-м году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель театра Олег Липовецкий.

«Мы выражаем соболезнование родным и близким Александра Семеновича. Он более 30 лет возглавлял театр «Шалом», это очень большая потеря», – сказал Липовецкий.