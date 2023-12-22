Основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук умер в возрасте 90 лет
На 91-м году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель театра Олег Липовецкий.
«Мы выражаем соболезнование родным и близким Александра Семеновича. Он более 30 лет возглавлял театр «Шалом», это очень большая потеря», – сказал Липовецкий.
Александр Левенбук – народный артист РФ, советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» с 1987 по 2021 год.