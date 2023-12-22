Умер основатель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

На 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

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Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания института в 1957 году стал артистом Мосэстрады. В программу его выступлений входили произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Даниила Хармса и других.

В 1965 году в музыкально-юмористической программе Александра Лившица и Александра Левенбука «Пиф-паф» на профессиональной сцене впервые выступила 16-летняя Алла Пугачева. Помимо этого, он вел детскую образовательную передачу «Радионяня».