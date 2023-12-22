Умер основатель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

Умер худрук Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
На 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания института в 1957 году стал артистом Мосэстрады. В программу его выступлений входили произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Даниила Хармса и других.
В 1965 году в музыкально-юмористической программе Александра Лившица и Александра Левенбука «Пиф-паф» на профессиональной сцене впервые выступила 16-летняя Алла Пугачева. Помимо этого, он вел детскую образовательную передачу «Радионяня».
С 1988 года по декабрь 2021 года Александр Левенбук возглавлял театр «Шалом». Помимо работы в качестве режиссера, он был занят как актер в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы».