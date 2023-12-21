Актер из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года

В 32 года умер актер из фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев
В возрасте 32 лет умер актер Тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев. Причиной стала внезапная болезнь, сообщили в театре.
Сергей Пепеляев родился и вырос в Перми. Вначале он играл на сцене Театра "У Моста", в 2020-м пришел в Чайковский театр драмы и комедии. Осенью 2023 года Пепеляев переехал в Тольятти и пришел в театр "Колесо". Он успел поучаствовать в спектакле "Моя жена - лгунья", где ему досталась роль Полисмена. Также Пепеляев должен был играть в постановке "Без солнца", но из-за внезапной болезни не смог продолжить репетиции.
В 2012 году Сергей Пепеляев в возрасте 20 лет снялся в фильме "Географ глобус пропил". Он сыграл десятиклассника Деменева. Съемки проходили в Перми. Картина вышла на экраны в 2013 году, и осталась единственной лентой в фильмографии Сергея Пепеляева.