Актер из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года

Сергей Пепеляев родился и вырос в Перми. Вначале он играл на сцене Театра "У Моста", в 2020-м пришел в Чайковский театр драмы и комедии. Осенью 2023 года Пепеляев переехал в Тольятти и пришел в театр "Колесо". Он успел поучаствовать в спектакле "Моя жена - лгунья", где ему досталась роль Полисмена. Также Пепеляев должен был играть в постановке "Без солнца", но из-за внезапной болезни не смог продолжить репетиции.